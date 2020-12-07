В Самарской области поставлен новый антирекорд по количеству зараженных в сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновилась суточная статистика по заболевшим коронавирусом в Самарской области. За минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 274 жителей региона. Всего с начала пандемии в Самарской губернии подтверждено 24 213 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в Самарской области от коронавируса скончались еще 4 человека. Таким образом, общее количество летальных случаев достигло отметки в 455.

К счастью, большая часть инфицированных жителей успешно справляются с опасным заболевание. За сутки выздоровели еще 281 самарцев. С начала пандемии справились с опасным вирусом 21 936 человек из общего числа заболевших.