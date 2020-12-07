В Самарской области побит температурный рекорд двадцатилетней давности

На этой неделе в Самарской области местами ожидается до -27 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксирован новый температурный рекорд. Экстремально низкая температура, по данным Приволжского УГМС, была зафиксирована в Кинель-Черкаском районе в понедельник, 7 декабря, где было -25,3 градуса. Это больше предыдущего температурного рекорда - в 2000-м году было -24,6 градуса.

Синоптики прогнозируют, что морозная погода сохранится и на этой неделе. В дневное время ожидается до -13 градусов, ночью местами по области похолодает до -27 градусов. В среднем температура для начала декабря ниже нормы на 6 градусов.

Из-за сложных погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности - 7 декабря ожидается туман с видимостью менее 500 метров.