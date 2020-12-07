В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»

В программе онлайн-форума запланированы выступления и мастер-классы от экспертов в сфере предпринимательства

Предприниматели и самозанятые примут участие в главном региональном бизнес-событии 2020 года. Онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020», который пройдет 18 декабря, позволит подвести итоги такого непростого, но при этом полного интересных открытий и наработок года в сфере малого и среднего предпринимательства.Организатором события выступает областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов выступит одним из ключевых спикеров форума. Он пригласил представителей бизнеса принять участие в подведении итогов предпринимательского года.

«Форум для предпринимателей стал нашей декабрьской традицией. В этом году представители бизнес-сообщества вновь смогут поделиться своими успехами, обсудить текущую ситуацию и тренды в экономике, пообщаться с коллегами и прокачать свои компетенции под руководством экспертов, - перечислил министр. - Центральной темой события, безусловно, станет восстановление бизнеса после пандемии и ее ограничений. Принять участие в форуме впервые смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане – в Самарской области этот статус получили уже 36 тысяч человек. Уверен, что «Бизнес-DETOX 2020» станет площадкой для продуктивной работы и поможет участникам наметить планы на следующий год, определить возможные точки роста», - добавил Дмитрий Богданов.

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