«Крылья Советов» ушли в отпуск

На зимнюю паузу «Крылья» ушли на втором месте в Футбольной национальной лиге. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» после разгромной победы над «Енисеем» в 26 туре ФНЛ ушли в отпуск. Отдыхать и тренироваться по индивидуальным программам футболисты будут до 9 января. В этот день «Крылья» отправятся на первый зимний сбор в Турцию, сообщает пресс-служба самарского клуба.

- Первую игру после сборов самарцы проведут на выезде в рамках 1/8 Кубка России с «Химками». Матч пройдет 21 февраля. Затем «Крылья» сыграют в гостях с «Нижним Новгородом» в матче 27-го тура ФНЛ. В Самаре «Крылья Советов» примут «Чертаново» – эта игра состоится 6 марта, - напомнили в «Крыльях».

Расписание контрольных матчей самарцев на сборах опубликуют позже.

Напомним, на зимнюю паузу «Крылья» ушли на втором месте в Футбольной национальной лиге. От лидирующего «Нижнего Новгорода» подопечные Игоря Осинькина отстают на три очка.