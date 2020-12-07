«Единая Россия» выступила против объединения ведущих цифровых вузов страны

Хинштейн отстаивает права ПГУТИ на федеральном уровне Фото: hinshtein.ru

На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутаты «Единой России» обсудили вопрос об объединении региональных вузов Россвязи с Московским техническим университетом связи.

- Депутаты направили обращение на имя курирующего вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра развития Максута Шидаева, - рассказал председатель комитета, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Напомним, что Россвязь решили преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики. Что, по мнению депутатов, грозит тем, что региональные вузы фактически потеряют свою самостоятельность.

- Формально это объясняется оптимизацией отраслевых вузов и их концентрацией. Но фактически, как мы предполагаем, речь идет о желании руководства Россвязи создать такой гипервуз под себя и в дальнейшем возглавить, - сказал Александр Хинштейн.

Научные сообщества в регионах резко негативно отнеслись к такой оптимизации. В Санкт-Петербурге и Самаре преподаватели и студенты составили коллективные письма, в которых высказались против объединения с московскими вузами.

После того, как ситуацию предали огласке в СМИ, она вышла на федеральный уровень. Александр Хинштейн отметил, что комитет рассмотрел ситуацию и пришел к выводу, что реализация плана Россвязи приведет к утрате образовательного потенциала, который нарабатывался много поколений.

- Все эти вузы высокоэффективны, выпускники имеют большую востребованность на рынке труда — 80-90% из них сразу же устраиваются по специальности, - отметил депутат.

Интересно, что в начале декабря самарский ПГУТИ был преобразован в межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего», который получил статус мирового уровня.

- «Единая Россия» и профильный комитет Госдумы считают, что такой подход как реорганизация, является недопустимым, так как затрагивает интересы всей отрасли и судьбы тысяч людей, - сказал Александр Хинштейн.

По мнению депутатов, решение Россвязью принимается в тайне от парламента, без учета мнения общественности и профессионального обсуждения.

- Мы убеждены, что в условиях всестороннего развития цифровых и информационных технологий профильные вузы нужно не сокращать, а напротив — увеличивать их число и объемы подготовки кадров, необходимых для отрасли, — резюмировал Александр Хинштейн.