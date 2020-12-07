Самарским детям от 2 до 15 лет раздадут бесплатные подарки к Новому году

Деда Мороза на утренник звать нельзя, но подарок дадут Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В самарском департаменте образования сообщили, что дети от 2 до 15 лет (включительно) получат к Новому году сладкий подарок от губернатора.

Губернаторские сладкие подарки ежегодно выдавались в школах, детских садах и других социальных учреждениях. Однако в департаменте не уточнили, каким образом раздача новогодних подарков детям будет организована в этом году, в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Также в департаменте отметили, что в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 02.12.2020 № 63-00-05/05-18359-2020 о порядке проведения новогодних мероприятий в образовательных учреждениях все праздничные мероприятия должны быть проведены в пределах одного детского коллектива (класса, группы) без привлечения иных людей, в том числе родителей, аниматоров, ведущих и др.