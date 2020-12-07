Самарцы хотят получить в подарок на Новый год гаджеты или подарочные сертификаты на путешествия

Самарцы предпочитают не советоваться заранее, что подарить друзьям и родным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Авито выяснили, что хотят получить самарцы в подарок на Новый год и что планируют подарить сами.

Как выяснилось, большинство опрошенных (23%) хотят в подарок гаджет. Подарочный сертификат предпочитают 16%, столько же хотят сертификат на путешествие. Также самарцы не против получить часы, сумку, одежду или обувь.

Отвечая на вопрос, что планируют подарить сами, большинство - 38% - ответили, что подарят сладости. Сувениры планируют подарить 29%, подарочные сертификаты - 27%, алкоголь подарят 24%.

Среди опрошенных 57% рассказали, что не узнают заранее о предпочтениях своих родных и близких, делая им подарки. Желания друзей и родственников в течение года записывают 13%, 21% спрашивают, что подарить заранее, а 7% всегда знают, что хотят получить их близкие.