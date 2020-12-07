Традиционная Гонка Чемпионов под Тольятти в 2021 году проводиться не будет

Традиционную Гонку Чемпионов перенесли на 2022-й год

Традиционная Гонка Чемпионов, которая ежегодно проходит в Тольятти в начале января и открывает автогоночный сезон, не будет проводиться в 2021-м году. Об этом говорится в официальной группе команды Lada Sport Rosheft.

"Сейчас в регионе действуют ограничительные меры на время проведения спортивных соревнований. В этих условиях принято решение отложить проведение Гонки Чемпионов на 2022 год", - говорится в сообщении.

Гонка ежегодно проходила на испытательном полигоне в селе Сосновка. Участники соревнуются на одинаковых автомобилях Lada Vesta. Главным призом является переходящая "Серебряная Ладья". В прошлом году победу в шестой раз одержал Кирилл Ладыгин, он является абсолютным лидером по количеству побед на этой гонке.