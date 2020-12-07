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На фудкортах в ТЦ Самарской области ограничат количество посетителей

Обслуживать посетителей будет только за столиками по электронному меню
Вячеслав СОРОКИН
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Ограничения призваны сократить количество посетителей ТЦ для профилактики коронавируса

Ограничения призваны сократить количество посетителей ТЦ для профилактики коронавируса

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В магазинах и торговых центрах Самарской области ввели новые ограничительные меры с целью сократить скопление посетителей для профилактики коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба, заседание которого состоялось в понедельник, 7 декабря.

"Учреждения торговли обязаны обеспечивать дистанцирование покупателей с нормой 4 квадратных метра на 1 посетителя. В зонах фуд-кортов в ТРК предусматривается обслуживание только за столиками и по электронному меню с исключением скопления людей в очередях к кассам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торговым центрам предоставят время на технологическое переоснащение.

Ранее в оперштабе запланировали запрет корпоративов и предложили ужесточить ограничительные меры для граждан старше 65-ти лет.

По данным на 7 декабря, в Самарской области заразились 24 213, в том числе 274 - за прошедшие сутки. Вылечились около 22-х тыс. человек, умерли 455 человек.