Дмитрий Азаров предложил обсудить вопрос отключения социальных карт с ветеранскими организациями

Социальные карты предлагают отключить на время самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания оперштаба предложил обсудить с ветеранскими организациями вопрос отключения социальных карт для граждан старше 65-ти лет, которые находятся на самоизоляции.

Ограничения для пожилых жителей региона действует до 16 декабря. Было предложено ужесточить ограничения, запретив посещать учреждения культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что деньги на соцкартах, не использованные в ноябре, перенесут на следующий месяц. Сейчас обсуждается отключение карт на время самоизоляции.

"Ограничение по транспортным картам предлагаю отработать с ветеранскими организациями региона в течение суток", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона надеется, что активисты общественных организаций подскажут оптимальное решение по данному вопросу.