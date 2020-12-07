Экс-губернатор Константин Титов не рекомендует самарцам ходить к пожилым родственникам на Новый год

Экс-губернатор Константин Титов призвал самарцев поберечь своих пожилых родных и соблюдать ограничительные меры

Представитель Общественной палаты Самарской области, экс-губернатор Константин Титов призвал ответственно отнестись к ограничениям из-за коронавируса и поберечь своих пожилых родственников.

Он отметил, что в действующих условиях нужно поступать осторожно, прислушиваться к мнению врачей и специалистов, не подвергая риску своих родных.

"Традиции традициями, но вот представляете, что вы пришли, провели новогоднюю ночь с родителями 65+ или 75+, вот как у меня, а кто-нибудь заболел, или случилось что-то еще более серьезное, чем болезнь. Как вы себя будете после этого чувствовать? Я думаю, что на сегодняшний день мы должны встречать Новый год четко, конкретно, в семейном кругу с теми, кто живет вместе в вами", - сказал Константин Титов.

Сейчас в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65-ти лет. Обсуждается возможность введения дополнительных ограничительных мер.

Ранее также встречать Новый год в кругу семьи земляков призвал глава региона Дмитрий Азаров.