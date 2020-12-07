Дмитрий Азаров: "Волонтеры своим примером вдохновляют людей на добрые дела"

Волонтеры в Самарской области помогают ветеранам, реализуют проекты в сфере инклюзии, работают над восстановлением исторической среды

В Самарской области прошел XIX Форум добровольцев, на котором лидеры волонтерских движений и объединений подвели итоги и обсудили новые проекты. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В Самарской области работают порядка 150 тыс. добровольцев. Они помогают ветеранам, реализуют проекты в сфере инклюзии, работают над восстановлением исторической среды и сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Самарская область трижды побеждала во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел" в номинации "социальная активность".

"Я очень рад тому, что наше волонтерское движение приросло в этот очень сложный для страны, для каждого гражданина период. Все больше и больше людей, зачастую не оформляя себя как добровольца и даже себя не называя, становятся таковыми по сути. Очень много людей, которые отозвались на эту беду, с которой столкнулись все. Ваши примеры вдохновляют людей на такие добрые дела", – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На форуме были озвучены перспективные проекты от активистов. Так, проект "Конверт жизни", разработанный волонтером из Октябрьска Татьяной Толкачевой, призван облегчить работу медиков. Внедряется документ с информацией о пациенте, с помощью которого врачи смогут получить все необходимые данные, которые часто не в силах назвать сам пациент.

В рамках проекта "Школа ЛизаАлерт Самарской области" волонтеры учат детей правилам безопасности и поведения в случае, если ребенок теряется. По проекту "КуРСОр: курс на раздельный сбор отходов" волонтеры собирают и отправляют на переработку отходы. А автор проекта "Лапа" Дарья Коннова предложила создать региональный координационный центр, который будет помогать в работе приютам для животных.