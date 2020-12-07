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Самарская региональная общественная организация медсестер отмечает 25-летие

В регионе ежегодно повышается интерес к сестринскому образованию и профессии медсестры
Сергей ЧЕРНЫХ
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Глава Самарской региональной общественной организации медсестер Нина Косарева уверена, что престиж сестринской профессии повышается

Глава Самарской региональной общественной организации медсестер Нина Косарева уверена, что престиж сестринской профессии повышается

Самарская региональная общественная организация медицинских сестер в этом году отмечает свое 25-летие.

Организация отвечает за координацию работы сестринского персонала, маршрутизацию пациентов и оптимальный режим работы в приемных отделениях больниц.

Организация была создана по инициативе профессора Сергея Двойникова, который в 1990-е годы был заведующим кафедрой сестринского дела СамГМУ, Татьяны Вяловой, в то время замначальника главного управления здравоохранения администрации Самарской области, и 26-ти главных медицинских сестер крупных лечебных учреждений Самары, которые стали первыми студентами факультета высшего сестринского образования.

В настоящее время организацию возглавляет Нина Косарева, которая прошла от фельдшера кардиобригады скорой медицинской помощи и старшей медсестры диагностического центра до организатора сестринского дела в области. Она также является автором многих законотворческих инициатив, привнеся поправки в законы из практического здравоохранения.

Нина Косарева уверена, что в Самарской области повышается престиж профессии медицинской сестры. В Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной поступают ребята с хорошей подготовкой и неподдельным интересом к профессии. По ее словам, перспективы у студентов огромные, вплоть до получения высшего сестринского образования.

Сейчас организация объединяет 13,5 тыс. медсестер, больше половины среднего медперсонала региона.