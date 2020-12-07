Самарская региональная общественная организация медсестер отмечает 25-летие

Глава Самарской региональной общественной организации медсестер Нина Косарева уверена, что престиж сестринской профессии повышается

Самарская региональная общественная организация медицинских сестер в этом году отмечает свое 25-летие.

Организация отвечает за координацию работы сестринского персонала, маршрутизацию пациентов и оптимальный режим работы в приемных отделениях больниц.

Организация была создана по инициативе профессора Сергея Двойникова, который в 1990-е годы был заведующим кафедрой сестринского дела СамГМУ, Татьяны Вяловой, в то время замначальника главного управления здравоохранения администрации Самарской области, и 26-ти главных медицинских сестер крупных лечебных учреждений Самары, которые стали первыми студентами факультета высшего сестринского образования.

В настоящее время организацию возглавляет Нина Косарева, которая прошла от фельдшера кардиобригады скорой медицинской помощи и старшей медсестры диагностического центра до организатора сестринского дела в области. Она также является автором многих законотворческих инициатив, привнеся поправки в законы из практического здравоохранения.

Нина Косарева уверена, что в Самарской области повышается престиж профессии медицинской сестры. В Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной поступают ребята с хорошей подготовкой и неподдельным интересом к профессии. По ее словам, перспективы у студентов огромные, вплоть до получения высшего сестринского образования.

Сейчас организация объединяет 13,5 тыс. медсестер, больше половины среднего медперсонала региона.