Всех школьников и студентов Самарской области предложили перевести на онлайн-обучение

Всех учеников региона хотят перевести на онлайн-обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников и студентов Самарской области предложили перевести на дистанционное обучение с 21 декабря.

Такое предложение высказал министр здравоохранения региона Армен Бенян во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 7 декабря.

Сейчас на онлайн-обучении находятся ученики 6-11 классов. Младшие классы продолжают ходить в школу.

Сейчас обсуждается возможность введения дистанционного обучения для всех учащихся до конца новогодних каникул. Решение о формате обучения в дальнейшем будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки.

По данным на 7 декабря, в Самарской области заразились 24 213 человек, в том числе 274 - за прошедшие сутки. Вылечились около 22-х тыс. человек, умерли 455 человек.

В регионе изучается возможность ужесточения ограничений. Планируется запретить новогодние корпоративы, запретить пожилым гражданам посещать фитнес-клубы и театры, а также ограничить количество посетителей в магазинах и торговых центрах.