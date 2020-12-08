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На строительство второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста направят более полумиллиарда рублей

Минтранс Самары ищет подрядчика на обустройство моста от улицы Шоссейной до границы города
Наталья АРТЯКОВА
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В Самаре в 2021 году планируется продолжить строительство Фрунзенского моста

В Самаре в 2021 году планируется продолжить строительство Фрунзенского моста

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство транспорта Самары объявило аукцион по поиску подрядной организации, которая займется обустройством второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста от улицы Шоссейной до границы Самары.

Задача строителей в том, чтобы осуществить монтаж шумоизоляционных экранов, обустроить тротуары. Помимо этого, подрядчик должен будет реконструировать троллейбусные линии, а именно снести существующие опоры и установить новые, провести земляные работы и устроить контактную сеть. Все работы должны завершиться к 31 октября 2022 года.

Из регионального бюджета на проведение всех работ выделено 528 миллионов рублей. Аукцион состоится 14 декабря.