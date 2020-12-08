Житель Самары отдал долг, чтобы вернуть свою машину

Самарец задолжал 82 тысячи рублей коммунальщикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Кировского района судебные приставы арестовали автомобиль Ford Sierra, потому что 2 года мужчина не оплачивал счета за отопление и горячую воду.

За пару лет у самарца накопился долг перед коммунальщиками на сумму 82 000 рублей.

Мужчина игнорировал напоминания и предупреждения энергетиков и судебных приставов, до того момента пока к нему не применили крайние меры – изъяли автомобиль за долги. Чтобы вернуть себе иномарку, житель Самары за несколько часов погасил полностью долг перед энергокомпанией.