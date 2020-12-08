Всех школьников и студентов Самарской области могут перевести на дистанционное обучение

В случае одобрения решение будет зафиксировано постановлением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Самарской области подняли вопрос о возможности перевода всех классов самарских школ на дистанционное обучение.

Предложение о переводе на дистанционное обучение всех школьников и студентов Самарской области поступило от министра здравоохранения Армена Беняна. По мнению министра, перерыв в очном обучении необходим для профилактики распространения инфекции.

Губернатор Самарской области поручил обсудить эту инициативу с педагогическими коллективами, а также родительским собранием. В случае одобрения, все классы школ и студенты вузов и колледжей будут переведены на дистанционное обучение с 21 декабря и до конца новогодних каникул.