Прогноз погоды на 8 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС дали прогноз погоды на предстоящие сутки в Самарской области. Сегодня, 8 декабря, в регионе всё также будет морозно. По прогнозу синоптиков, ожидается туман, изморозь и гололедица, без осадков.

Днем в Самаре и области температура воздуха опустится до -7 °C, местами будет до -13 °C. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха значительно понизиться. В Самаре ночью ожидаются морозы до -20 °C, местами по области столбик термометра опустится до -27 °C.