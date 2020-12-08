«Нам не нужен жилой комплекс в лесу»: жители Самары выступили против застройки на 19 км

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Жители Самары в социальных сетях просят губернатора Самарской области Дмитрия Азарова запретить строительство жилого комплекс компании Самарский областной фонд жилья и ипотеки на 19 км.

Речь идет о застройке в 17 квартале природного лесничества, который находится в Кировском районе города Самара. Как стало известно, строительство нового жилого квартала планируют начать на месте бывшего военного городка, в зеленой зоне, между СНТ Ракитовка и СНТ Мичуринец.

Активисты просят помощи у известного самарского журналиста и телеведущего Дениса Сарова, который вел небезызвестную программу «Абзац» на местном ТВ, а сейчас имеет свой видеоблог на Ютубе.

- Нам не нужен жилой квартал в лесу, среди дач! Денис, помоги спасти лес, - обратились местные жители к Денису Сарову.

Также активисты обратились к Дмитрию Азарову с просьбой не разрушать лес и дать людям дышать кислородом, а не выхлопными газами.