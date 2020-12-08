В Тольятти молодой парень напал на мужчину, избил его и обокрал

Сотрудники ППС задержали подозреваемого возле магазина, где он тратил награбленное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине ноября в полицию обратился 36-летний житель Тольятти. Он сообщил, что около подъезда на бульваре Орджоникидзе на него напал неизвестный молодой человек. Со слов потерпевшего, между ними возник конфликт, в результате которого парень неожиданно начал наносить удары, а когда мужчина упал на землю, нападавший вытащил у оппонента мобильный телефон и 3500 рублей.

- Ориентировка на нападавшего была направлена сотрудникам полиции, которые находились на дежурстве в ближайших районах. Сотрудники ППС заметили похожего парня на Ленинском проспекте и задержали его. В присутствии понятых полицейские изъяли у него сотовый телефон и часть денежных средств, как позже выяснилось, принадлежащие потерпевшему, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный 21-летний житель Тольятти признал свою вину, пояснив, что часть украденных денег он уже успел потратить в личных целях. По данным ГУ МВД, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Тольяттинцу может грозить лишение свободы на срок до 8 лет.