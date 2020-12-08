ПГУТИ не будут присоединять к московскому вузу

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, а также некоторые другие цифровые вузы страны не собираются присоединять к Московскому техническому университету связи и информатики. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

- Вопрос слияния профильных региональных вузов поднят преждевременно. Для начала необходимо всесторонне проработать этот вопрос с представителями науки, экспертами, местными органами власти, а также депутатами, которые первыми подняли данную тему, - сказал заместитель председателя РФ.

Ранее депутаты Госдумы высказались крайне отрицательно о слиянии Новосибирского СибГУТИ, Санкт-Петербургского СПбГУТ и Поволжского ПГУТИ с Московским техническим университетом связи и информатики, а также выступили против реорганизации СПбГУТ и ПГУТИ. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по информационной политике, после чего в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева было направлено обращение.