Загорелась крыша: при пожаре в частном доме в Сызрани пострадали 2 человека

Пожар удалось ликвидировать меньше, чем за час Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 декабря, в Сызрани на улице Князева, переулок Колхозный, дом 29,31, около 6 часов вечера, произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, горела крыша частного дома и неэксплуатируемое строение на площади 150 кв.м.

- Пожару был присвоен повышенный ранг «1 БИС». Для ликвидации пожара привлекались 30 человек личного состава и 7 единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС.

В результате пожара, пострадали 2 человека – мужчина 1971 года рождения и женщина 1963 года рождения. Их доставили в городскую больницу.