Как микрозаймы от ГФСО помогли развитию компании «Самара-продукт»

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В Самаре:

— ул. Галактионовская, 132, 6 эт.

— 8 (846) 989-50-77, 8 (937) 989-50-77 (доб.1)

— gfso@gfso.ru

В Тольятти:

— ул. Фрунзе, 14Б (БЦ «Квадрат»), вход №1, 5 эт., оф. 508

— 8 (937) 989-50-77 (доб.2)

— togl@gfso.ru

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