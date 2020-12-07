Как микрозаймы от ГФСО помогли развитию компании «Самара-продукт»

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В Самаре:
— ул. Галактионовская, 132, 6 эт.
— 8 (846) 989-50-77, 8 (937) 989-50-77 (доб.1)
— gfso@gfso.ru
В Тольятти:
— ул. Фрунзе, 14Б (БЦ «Квадрат»), вход №1, 5 эт., оф. 508
— 8 (937) 989-50-77 (доб.2)
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