Плюс 278: обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области за сутки

Число заболевших самарцев растет с каждым днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области было зарегистрировано 278 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии заболели 24 491 жителей.

С начала пандемии успешно справились с опасной болезнью 22 229 человек, в том числе за минувшие сутки выздоровели 293 пациента.

Печальная статистика за сутки пополнилась еще на 8 случаев летальных исходов среди инфицированных. Таким образом, всего в Самарской области умерли 463 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.