Под Самарой женщина на «Опеле» лоб в лоб столкнулась с «Шевроле»

Участники жуткой аварии, к счастью, не пострадали Фото: ГУ МВД по Самарской области

8 декабря, на автодороге «Самара-Волгоград», произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, женщина 1977 года рождения ехала со стороны Самары по направлению в Чапаевск, выехала на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» столкнулась с автомобилем «Шевроле», которым управлял мужчина.

Автомобили "разбросало" по кюветам

- От удара легковушку мужчины отбросило в грузовой автомобиль Скания, следовавшего в попутном направлении, удар пришёлся на левый бок «Шевроле». После чего, грузовик съехал в левый кювет по ходу движения, а легковые - в правый, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Как сообщили в ГУ МВД, все участники ДТП живы и здоровы.