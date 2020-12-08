За сутки в Самарской области сбили девять пешеходов

Некоторых пешеходов госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили, что за 7 декабря 2020 года, на территории Самарской области было зарегистрировано 6 случаев наезда на пешеходов.

Утром, в 7:10, в Самаре на проспекте Карла Маркса, в районе дома №16Б, пожилой мужчина на автомобиле Лада Ларгус сбил женщину 1974 года рождения, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии, пешеход получила травму ноги и была госпитализирована в больницу.

В 9:15 напротив дома №170 по улице Ташкентской в Самаре, мужчина на внедорожнике сбил двух женщин и двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина 1956 года рождения получила травму ноги и была доставлена в травмпункт, двум девочкам 2011 года рождения и женщине 1980 года рождения было назначено амбулаторное лечение.

В 12:55 в городе Жигулевск на улице Интернационалистов, автомобилем «Сузуки», была сбита 7-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка с травмами ноги и лица госпитализировали в городскую больницу.

В 14:40 водитель на автомобиле ГАЗ 2705 в Тольятти допустил наезд на женщину 1963 года рождения, которая переходила проезжую часть Лесопаркового шоссе слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травму ноги, ей назначили амбулаторное лечение.

В 15:40 в Самаре на улице Загорская в направлении Советской Армии была сбита женщина 1951 года рождения. Водитель, при выполнении маневра левого поворота, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила улицу на разрешенный сигнал светофора. Женщина с травмой корпуса обследована врачами скорой помощи и отправлена на домашнее лечение.

Вечером, в 18:12, в Зубчаниновке, молодой водитель на отечественной легковушке ВАЗ-211440, в темное время суток не заметил, ищущего по обочине улицы Магистральная пешехода 1948 года рождения, и сбил его. В результате, пожилой мужчина с травмами головы и ног был доставлен в нейрохирургическое отделение городской больницы.