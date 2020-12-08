Замсекретаря Генсовета "Единой России" Хинштейн поблагодарил Чернышенко за оперативное решения по цифровым вузам

Александр Хинштейн поблагодарил вице-премьера за оперативное решение по вопросам возможного объединения цифровых вузов

Замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышекно за оперативное решение по ситуации с возможным объединением региональных вузов, в том числе самарского ПГУТИ, с Московским техническим университетом связи.

Ранее сообщалось, что в Россвязи решили преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики.

Против такого решения высказались представители местной власти и депутаты. О категорическом несогласии заявил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по информационной политике, после чего в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева было направлено обращение. После этого Чернышенко заявил, что вопрос объединения вузов поднят преждевременно.

- Мы признательны вице-премьеру и министру цифрового развития, которые так оперативно отреагировали на ситуацию, не дожидаясь даже, пока обращение фельдпочтой физически дойдет до них, и приняли те решения, которые мы от них ждали. Они позволят и дальше развивать отрасль цифрового образования, и комитет со своей стороны отдельно обратит внимание на необходимость развития, а не уничтожения этих вузов, — сказал Александр Хинштейн.