За два месяца в Самаре составили 105 протоколов на пассажиров без масок

Самарцы начали более ответвенно относиться к ношению масок в общественном транспорте Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники департамента транспорта администрации Самары, совместно с полицией и представителями народной дружины, выборочно проверяют маршруты автобусов, трамваем или троллейбусов.

Проверки в усиленном режиме проводятся с 1 октября 2020 года. За эти два месяца полицейские составили 105 протоколов на нарушителей масочного режима в общественном транспорте Самары. Помимо этого, более 8 тысяч самарцев не смогли воспользоваться метро из-за отсутствия СИЗ, а из наземного транспорта высадили почти 900 пассажиров без маски.

Заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин отмечает, что на сегодняшний день количество противников масочного режима значительно сократилось.

- С начала октября, когда начался усиленный контроль, ситуация с «антимасочниками» изменилась в лучшую сторону. Сейчас большинство горожан соблюдают обязательные требования, - отметил Юрий Тапилин.

Напомним, что пассажиру общественного транспорта, который находится в салоне без средств защиты, может грозить штраф до 30 000 рублей. Кроме того, водители и кондукторы также обязаны быть в масках.