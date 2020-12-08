Больше всего заразившихся в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 278 человек. Из них больше всего случаев в Самаре, где 113. После областной столицы наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Тольятти (38) и Кинеле (13), говорится в сообщении регионального оперштаба.

Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и пневмонией, у которых 232 заразившихся, у 46 человек заражение нашли при профосмотрах.

За сутки умерли 8 человек, среди которых двое мужчин в возрасте 80-ти и 82-х лет, а также шесть женщин от 57-ми до 84-х лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. Всего умерли 463 человека.

С начала пандемии заразились 24 491, из которых вылечились более 22-х тыс. человек, в том числе 293 - за прошедшие сутки.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе планируют ряд новых ограничений.