Жителей Самарского региона приглашают выбрать победителя конкурса «Я-БРЕНД!»

В начале ноября в Самарской области стартовал первый конкурс для самозанятых «Я-БРЕНД!».

В начале ноября в Самарской области стартовал первый конкурс для самозанятых «Я-БРЕНД!». Учредили его в областном министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, чтобы подвести итоги первого года действия специального налогового режима в регионе, а также выявить и поддержать наиболее яркие и успешные проекты, реализуемые самозанятыми гражданами.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, такие проекты помогают самозанятым еще больше поверить в свои силы, заручившись поддержкой опытных коллег и экспертов. «Новый проект «Я – БРЕНД!» - это еще один шанс заявить о себе и своем деле на уровне региона, получить новых клиентов, партнеров и полезные призы», - уверен министр.

За три недели заявки на участие в конкурсе «Я-БРЕНД!» направили более 100 самозанятых 63-го региона. Каждый из присланных проектов члены экспертной комиссии рассмотрели на соответствие критериям оценки.

В итоге были определены пять номинантов, набравших, по мнению жюри, наибольшее количество баллов. Именно они становятся претендентами на получение Гран-При конкурса и Приза зрительских симпатий. Обладателя Гран-При выберет экспертная комиссия. А вот кто получит Приз зрительских симпатий, выяснится в ходе открытого онлайн-голосования. Возможно, именно ваш голос поможет определить победителя в этой номинации.

В открытом онлайн-голосовании на Приз зрительских симпатий участие принимают:

- Олеся Кокора с проектом проката спортивно-туристического инвентаря и снаряжения для активного отдыха «ВелоЛУКА»

- Алексей Мокеев с проектом авторской образовательной технологии «Проектное путешествие», которая включает в себя настольную коммуникативную игру-тренажер и циклы образовательных тренингов в формате деловых настольных игр

- Татьяна Мясникова с проектом «Школа безопасного поведения» - уроки безопасности для детей и родителей от психолога, специалиста по детской безопасности и мамы 4 детей

- Дарья Мурашкина с проектом «Мини-ферма» — площадка для семейного отдыха, творчества и детского развития

- Елена Чайкина с проектом «Учионлайн» - создание обучающих платформ для различных образовательных программ для детей и взрослых

Приглашаем поближе познакомится с проектами номинантов и принять участие в онлайн-голосовании по ссылке https://mebrand.mybiz63.ru/

Отдать свои голоса за понравившийся проект все желающие могут до 9 декабря 2020 года включительно.

Итоги конкурса и счастливые обладатели Гран-При и Приза зрительских симпатий конкурса «Я-БРЕНД!» будут объявлены 10 декабря 2020 года. Напомним, что Гран-при – это грант в размере 50 тысяч рублей на прокачку скиллов у лучших специалистов в профессиональной сфере. Приз за победу в зрительском голосовании - профессиональная коммерческая видеосъемка от медиа-студии ER-Production .

Спешите принять участие в голосовании и поддержать самые яркие проекты самозанятых Самарской области!