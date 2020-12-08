Вся господдержка бизнеса на одной площадке

Самозанятым, начинающим предпринимателям, организациям и тем, кто ещё только запускает свой проект, доступна возможность в формате единого окна:

- получить комплексные консультации по вопросам ведения своего дела

- узнать о масштабировании и выходе на российский и зарубежные рынки

- принять участие в обучающих программах, семинарах и встречах

- упаковать свой бизнес во франшизу и т.д.

Обратитесь и получите нужную вам услугу по адресам:

- Центр «Мой бизнес» Самарской области: Самара, ул. Ленинская, 149

Режим работы: Пн, вт, ср, чт: 9:00 - 18:00, Пт: 9:00 - 17:00

Телефон для записи: 8 (846) 205-71-34

Сайт: mybiz63.ru - Центр «Мой бизнес» в г. Самара: ул. Главная, 3

Режим работы: пн-пт 9:00-18:00. Сб, вс — выходной

Телефон для записи: 8 (846) 205-71-34 - Центр «Мой бизнес» в г. Тольятти: бульвар Королёва, 13

Режим работы: пн-пт 9:00-18:00. Сб, вс — выходной

Телефон для записи: 8 (848) 251-21-21 - Центр «Мой бизнес в г. Сызрань: ул. Победы, 53

Режим работы: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00. Сб-вс выходной

Телефон для записи: 8 (846) 437-31-58 - Центр «Мой бизнес» в г. Отрадный: ул. Ленинградская, 26

Режим работы: пн-пт 9:00-18:00. Сб, вс — выходной

Телефон для записи: 8 (846) 625-06-31

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