Вся господдержка бизнеса на одной площадке

Самозанятым, начинающим предпринимателям, организациям и тем, кто ещё только запускает свой проект, доступна возможность в формате единого окна:
- получить комплексные консультации по вопросам ведения своего дела
- узнать о масштабировании и выходе на российский и зарубежные рынки
- принять участие в обучающих программах, семинарах и встречах
- упаковать свой бизнес во франшизу и т.д.
Обратитесь и получите нужную вам услугу по адресам:
- Центр «Мой бизнес» Самарской области: Самара, ул. Ленинская, 149
Режим работы: Пн, вт, ср, чт: 9:00 - 18:00, Пт: 9:00 - 17:00
Телефон для записи: 8 (846) 205-71-34
Сайт: mybiz63.ru - Центр «Мой бизнес» в г. Самара: ул. Главная, 3
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00. Сб, вс — выходной
Телефон для записи: 8 (846) 205-71-34 - Центр «Мой бизнес» в г. Тольятти: бульвар Королёва, 13
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00. Сб, вс — выходной
Телефон для записи: 8 (848) 251-21-21 - Центр «Мой бизнес в г. Сызрань: ул. Победы, 53
Режим работы: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00. Сб-вс выходной
Телефон для записи: 8 (846) 437-31-58 - Центр «Мой бизнес» в г. Отрадный: ул. Ленинградская, 26
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00. Сб, вс — выходной
Телефон для записи: 8 (846) 625-06-31
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