Электробус в среду вернется на линию в Самаре

Электробус в Самаре вернулся на линию после поломки. Фото - соцсети

В Самаре в среду возобновит движение электробус, который ранее прекратил работу из-за поломки, сообщили в самарском трамвайно-троллейбусом управлении.

Ранее жители города спрашивали, почему электробус снова перестал ездить. Как ответили в ТТУ, транспорт перестал ходить из-за технической неисправности, которую устранял завод-изготовитель.

В дальнейшем в ТТУ сообщили, что неисправность устранили, автобус вернется на линию.

Электробус ходит по маршруту №108 от губернского рынка в Самаре до микрорайона Южный город в Волжском районе. Эксплуатация проходит в тестовом режиме, транспорт уже неоднократно убирали и возвращали на линию. Рейсы часто отменялись из-за непогоды или поломок, при этом отмечалось, что с новинкой просто нужно научиться работать.