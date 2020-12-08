Билайн Бизнес поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории

Билайн Бизнес предлагает клиентам познакомиться с базовым функционалом сервиса бесплатно

Билайн Бизнес запускает новое решение «Билайн.Геоаналитика», которое поможет компаниям определить наиболее подходящие локации для открытия новых точек продаж, а государственным институтам – развивать социальную и туристическую инфраструктуры. Сервис будет доступен в 38 крупных городах России, в том числе в Самаре. По индивидуальным запросам могут быть добавлены и другие населенные пункты.

Уже сейчас компании могут работать с готовыми решениями, предоставляющими информацию о социально-демографическом портрете населения, местах работы и проживания необходимой целевой аудитории, а также о точках интереса (достопримечательности, магазины, остановки общественного транспорта и др.). Сегментация групп людей происходит благодаря работе искусственного интеллекта с данными из открытых источников, от партнеров и из сети Билайн. «Билайн.Геоаналитика» регулярно обновляет свою модель, постоянно сверяясь с исходной информацией. Сервисы, созданные на базе «Билайн.Геоаналитика», верифицировались с использованием открытых данных Росстата, а также проведенными тестами на номерах сотрудников Билайн.

Доступ к сервису предоставляется как по подписке, так и с возможностью выбрать срезы данных за конкретный промежуток времени в прошлом. Подписку можно оформить сроком на 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Билайн Бизнес предлагает клиентам познакомиться с базовым функционалом сервиса бесплатно: тестовый период действует в течение 14 календарных дней с даты подключения. Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте.