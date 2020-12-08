Врач из Тольятти допустил введение локдауна в Самарской области

Николай Ренц рассказал, почему считает локдаун необходимым

Самарский врач назвал локдаун наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом. Главврач больницы №5 в Тольятти Николай Ренц считает, что только так можно прервать цепочку заражения - ограничивая контакты. Напомним, что за последние сутки в регионе прибавилось 278 новых заболевших.

- Действительно, локдаун, ограничение контактов - это эффективный и наиболее правильный метод борьбы с коронавирусной инфекцией. Либо путем строгих мер мы сможем заражения прервать, либо будем продолжать тратить колоссальные ресурсы и отвлекать медработников от тех болезней, которые также требуют немедленного вмешательства, - отметил Николай Ренц.

Напомним, что пока обсуждаются ограничения именно для лиц старше 65 лет. Как отметил врач, сейчас отмечается рост числа заболевших особенно среди этой возрастной категории. А проблема состоит в том, что эти люди продолжают ходить больницы, в магазины в самое пиковое время.

- Я хочу попросить детей и внуков позаботиться о своих пожилых родственниках, обеспечьте их нужды. Нет никакой гарантии, что именно они перенесут болезнь легко, а значит, их нужно поберечь, - отметил Ренц.

Какие ограничительные меры обсуждали на минувшем заседании оперштаба Самарской области читайте в нашем материале >>>>>>>>