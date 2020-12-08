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В Самарской области в 2021-м году расходы на соцпроекты возрастут на 2 млрд рублей

Региональный бюджет сохранит социальную направленность
Вячеслав СОРОКИН
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Дмитрий Азаров считает, что людям нужна поддержка, поэтому больше средств будет направлено на социальные проекты

Дмитрий Азаров считает, что людям нужна поддержка, поэтому больше средств будет направлено на социальные проекты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2021-м году на социальные проекты в региональном бюджете предусмотрено на 2 млрд рублей больше, чем в 2020-м году, а по сравнению с 2019-м годом - на 5 млрд рублей больше. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров во время круглого стола по теме "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", который прошел в онлайн-режиме во вторник.

"Мы понимаем, что людям сложно, поэтому нельзя людей лишать поддержки в такое время, своих не бросаем", - сказал Дмитрий Азаров.

Проект бюджета на 2021-й год сохранит социальную направленность. Доля расходов на соцвыплаты, здравоохранение, образование, спорт и культуру из общего объема составит порядка 70%.