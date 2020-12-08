В Самарской области в 2021-м году расходы на соцпроекты возрастут на 2 млрд рублей

Дмитрий Азаров считает, что людям нужна поддержка, поэтому больше средств будет направлено на социальные проекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2021-м году на социальные проекты в региональном бюджете предусмотрено на 2 млрд рублей больше, чем в 2020-м году, а по сравнению с 2019-м годом - на 5 млрд рублей больше. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров во время круглого стола по теме "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", который прошел в онлайн-режиме во вторник.

"Мы понимаем, что людям сложно, поэтому нельзя людей лишать поддержки в такое время, своих не бросаем", - сказал Дмитрий Азаров.

Проект бюджета на 2021-й год сохранит социальную направленность. Доля расходов на соцвыплаты, здравоохранение, образование, спорт и культуру из общего объема составит порядка 70%.