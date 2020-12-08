Дмитрий Азаров рассказал, что руководители предприятий сами просят запретить корпоративы

Предприятия не хотят, чтобы их сотрудники заразились во время корпоративов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что руководители региональных предприятий сами обратились к нему с просьбой об отмене новогодних корпоративов. Об этом он заявил во время круглого стола по теме "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", который прошел в онлайн-режиме во вторник.

Ранее региональный оперштаб запланировал отмену новогодних корпоративов. Как рассказал губернатор, руководители предприятий рассказали ему, что они предпринимали все усилия для сохранения здоровья и работоспособности коллективов, и в новогодние праздники не хотят понести потери. Поэтому попросили отразить запрет в постановлении.

Также в регионе планируются ввести и другие ограничения. В частности, ужесточат режим для пожилых граждан, а также ограничат количество посетителей в магазинах и торговых центрах.