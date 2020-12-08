Из торгового центра в Самаре эвакуировали 150 человек

Пожарные эвакуировали из торгового центра 150 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из торгового центра "Мега" эвакуировали 150 человек, в том числе 40 детей, из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в МЧС 15:55. Пожарные отправились по вызову в торговый центр и выявили, что ложное срабатывание было в магазине "Ашан".

В результате происшествия никто не пострадал, ради безопасности было эвакуировано 150 человек, в том числе 40 детей.

Ранее сообщалось, что в городе Сызрань Самарской области произошел пожар на улице Князева, в котором пострадали два человека.