Виктор Кудряшов о контроле за бюджетными работами: "Нам важны не цифры, а качество"

За расходованием бюджетных денег будут следить особенно

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов рассказал, как в регионе будут контролировать работы на бюджетные деньги. Он отметил, что к этому вопросу нельзя подходить формально.

- Цифры – не главное. Главное для нас – это качество работ и эффективность мероприятий. Поэтому, если вас не устраивает либо качество, либо эффект, либо есть какие-то другие претензии к исполнению контракта, не принимайте эти работы, требуйте доработки, исправления, - призвал Виктор Кудряшов.

Речь идет обо всех бюджетных работах: строительстве дорог, новых детсадов. В этом году, например, на строгом контроле у правительства находятся пять объектов капстроительства, на которых был риск затягивания сроков. В результате на четырех из них удалось нагнать сроки. А на станции ультрафиолетовой очистки воды на ГОКС в Самаре работы завершатся к концу декабря.