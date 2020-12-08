Дмитрий Азаров ожидает, что Самарская область по итогам года войдет в топ-20 рейтинга АСИ

Регион продвигается в рейтинге инвестиционной привлекательности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ожидает, что регион по итогам года войдет в топ-20 рейтинга инвестиционной привлекательности, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом он сообщил во время круглого стола по теме "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", который прошел в онлайн-режиме во вторник.

"Думаю, по итогам года войдем в 20-ку в рейтинге инвестиционной привлекательности", - сказал глава региона.

Самарская область значительно продвинулась в рейтинге с 2018 года, когда регион занимал 65-е место.

Агентство стратегических инициатив ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах страны. Оценка происходит по таким критериям как наличие инфраструктуры и ресурсов, поддержка для малого бизнеса и предпринимателей в целом, отсутствие административных барьеров.