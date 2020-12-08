В Бельгии хотят установить мемориал в память о двух самарских солдатах

Память о самарских солдатах увековечат в Бельгии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В год 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной Войне Самарская область активно продолжала и развивала сотрудничество с другими странами в патриотической сфере. Так в этом году появилась идея установки мемориала самарским солдатам в Бельгии. Об этом на радио "Комсомольская правда" рассказала руководитель Департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева.

- В этом году мы наладили сотрудничество с двумя бельгийскими коммунами Труа-Пон и Льерне. В годы войны там сражались и погибли два наших солдата, уроженцы Самарской области: Иван Кульков и Алексей Девяткин. Один из Волжского района, а второй - из Безенчукского. Они были там захоронены. Еще живы те люди, которые с ними общались, они и другие местные жители ухаживают за могилами наших солдат, тесно общаются с их родственниками, - рассказала Вера Щербачева.

В результате возникла идея увековечить память самарских солдат. Возможно в Бельгии появится небольшая скульптура в честь них. Создать ее скорее всего предложат российским скульпторам, которые будут выбраны по итогам конкурса.

Сейчас вопрос об установке мемориала находится в стадии проработки. Открыть его планируется в следующем году и приурочить к 100-му дню Рождения одного из солдат - Кулькова.