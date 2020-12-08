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Общество

Дмитрий Азаров: "Выплаты ветеранам труда вернули в сложный период"

На возвращение выплат пенсионерам направили средства президентского гранта
Вячеслав СОРОКИН
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Возвращение выплат ветеранам во время пандемии глава региона назвал отдельным достижением

Возвращение выплат ветеранам во время пандемии глава региона назвал отдельным достижением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал возврат выплат ветеранам труда в текущем году отдельным достижением, учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией. Об этом он заявил во время круглого стола по теме "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", который прошел в онлайн-режиме во вторник.

"Отдельным достижением отметил бы возврат в этом году ветеранских выплат. <...> В самый сложный период эти выплаты вернули. Мы направили на эти цели средства президентского гранта", - сказал губернатор.

В 2017 году в результате принятия поправок в местное законодательство дополнительные региональные пособия престали получать труженики тыла, ветераны труда и ряд других категорий пенсионеров. В этом году в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято решение вернуть выплаты. На эти цели направили средства президентского гранта, полученные за успешную реализацию нацпроектов.

Как отметил губернатора, решение о возвращении выплат принималось после консультаций с жителями региона о том, на что направить полученные средства.

Ранее губернатор рассказал, что в 2021-м году на социальные проекты будет направлено на 2 млрд рублей больше, чем в 2020-м.