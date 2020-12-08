Рабочая группа Госсовета по культуре под руководством Дмитрия Азарова подвела итоги работы

Рабочую группу Госсовета по культуре возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Рабочая группа Госсовета по направлению «Культура» обеспечила сбор информации о ключевых мероприятиях в регионах, которые включат в общероссийский календарь в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ, проведение которого намечено на 2022-й год. Руководителем рабочей группы Госсовета является губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рабочую группу Дмитрий Азаров возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. «В этот непростой год нам удалось удержать нужный накал культурной жизни страны во всех регионах, и за это хочу вас всех сердечно поблагодарить. Благодарю всех членов рабочей группы за активность, за новые идеи, за тщательную проработку идей своих друзей и товарищей, своих коллег, за то, что вы вносите предложения, которые находят отклик в сердцах жителей регионов страны», – сказал Дмитрий Азаров во время заседания, состоявшегося 8 декабря, на котором подвели итоги работы группы.

Для Года народного искусства собрана информация о порядка 150-ти ярких событий международного и регионального масштабов. Информация направлена в Государственный Дом народного творчества им. Поленова для обобщения и систематизации.

Первостепенной задачей рабочей группы в этом году было исполнение Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Рабочая группа участвовала в разработке методики расчета и мониторинга показателей достижения национальной цели. В методиках, которые формировало министерство культуры РФ, учтен ряд инициатив рабочей группы Госсовета. Также рабочая группа предложила включить в нацпроект «Культура» модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива поддержана президентом страны. Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.