Дмитрий Азаров: «Регион получает рекордную поддержку из федерального бюджета»

Дмитрий Азаров рассказал о рекордной поддержке из федерального бюджета

Самарская область в 2021-м году получит рекордную поддержку из федерального бюджета. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал во время дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях», которая прошла в режиме онлайн на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Регион получает рекордную поддержку из федерального бюджета и показатели, которые мы имели на старте 2020 года по сравнению с началом 2021, больше на 2 млрд. рублей. За всю историю это рекордная поддержка, которую регион получает», - сказал глава региона.

Средства будут направлены на реализацию важнейших инфраструктурных и национальных проектов. Глава региона отметил, что средства, которые поступают на реализацию нацпроектов, позволяют реализовывать задачи Стратегии лидерства, принятой в области два года назад.