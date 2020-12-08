В Самаре нового главу департамента правопорядка нашли во ФСИН

В Самарской области нашли нового руководителя департаменту правопорядка

Дмитрий Азаров назначил нового исполняющего обязанности главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Распоряжение подписан 8 декабря. Новым исполняющим обязанности стал Владимир Бурыкин, сменивший на этой должности - также с приставкой и.о. - Юрия Васильева.

Глава самарского департамента противодействия коррупции раньше работал в органах государственной безопасности, до августа 2010 был заместителем руководителя регуправления ФСБ, затем был начальником этого ведомства в Калуге.

С мая 2017 года работал заместителем директора ФСИН России и был освобожден от должности приказом президента РФ Владимира Путина в августе 2020 года. Видимо, применение талантам и знаниям чиновника нашлось в Самарской области.

Напомним, что Юрий Рожин в марте 2020 года ушел с этой должности и стал главным федеральным инспектором по Самарской области. До этого он возглавлял департамент с декабря 2017 года - чуть больше 2 лет.