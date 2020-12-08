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Общество

Глава тольяттинского "ЭкоВоза" назвал фейком видео, порочащие работу предприятия

Денис Волков отметил, что ролики профессионально смонтированы
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)
Денис Волков дал свой комментарий

Денис Волков дал свой комментарий

Глава ГК "ЭкоВоз" из Тольятти, региональный координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Денис Волков прокомментировал появление в местных пабликах видео, порочащего работу компании. На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям, видно, как якобы представители компании сливают щелочь на территории бывшего завода "Фосфор".

- Это не соответствует действительности. Ни одного достоверного факта изготовители фейка не смогли предоставить – при внимательном просмотре данной «работы», можно обратить на внимание на склейки кадров, которые делались с одной единственной целью – ввести в заблуждение зрителей, - отметил Денис Волков.

Он также подчеркнул, что видео смонтировано очень профессионально и явно делалось на заказ, и подобное поведение конкурентов фиксируется уже не впервые. Волков подчеркнул, что компания придерживается принципов открытой политики, готова пригласить ан экскурсию по территории любого человека. А тот факт, что в социальной сети официальные комментарии не проходят модерацию, депутат назвал странным и напомнил, что сегодня за фейковые новости наказывают.

- Мы будем вынуждены официально обратиться в правоохранительные органы, чтобы все злоумышленники, которые причастны к созданию и распространению фейка, были привлечены к ответственности, - отметил Волков.