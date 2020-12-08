Глава тольяттинского "ЭкоВоза" назвал фейком видео, порочащие работу предприятия

Денис Волков дал свой комментарий

Глава ГК "ЭкоВоз" из Тольятти, региональный координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Денис Волков прокомментировал появление в местных пабликах видео, порочащего работу компании. На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям, видно, как якобы представители компании сливают щелочь на территории бывшего завода "Фосфор".

- Это не соответствует действительности. Ни одного достоверного факта изготовители фейка не смогли предоставить – при внимательном просмотре данной «работы», можно обратить на внимание на склейки кадров, которые делались с одной единственной целью – ввести в заблуждение зрителей, - отметил Денис Волков.

Он также подчеркнул, что видео смонтировано очень профессионально и явно делалось на заказ, и подобное поведение конкурентов фиксируется уже не впервые. Волков подчеркнул, что компания придерживается принципов открытой политики, готова пригласить ан экскурсию по территории любого человека. А тот факт, что в социальной сети официальные комментарии не проходят модерацию, депутат назвал странным и напомнил, что сегодня за фейковые новости наказывают.

- Мы будем вынуждены официально обратиться в правоохранительные органы, чтобы все злоумышленники, которые причастны к созданию и распространению фейка, были привлечены к ответственности, - отметил Волков.