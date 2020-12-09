Улицу в Южном городе назовут в честь одного из организаторов восстания в лагере «Собибор»

Улицу в Южном городе назовут в честь одного из организаторов восстания в нацистском лагере Ефима Литвиновского

Одну из улиц в Южном городе назовут в честь участника Великой Отечественной войны, одного из организаторов восстания в нацистском лагере «Собибор» Ефима Литвиновского. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Соответствующее постановление главы сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области, на территории которого располагается микрорайон «Южный город» депутат опубликовал на своем сайте.

В октябре 1943 года лейтенант Красной армии Александр Печерский и его товарищи, в числе которых был и Ефим Литвиновский, подняли восстание в нацистском лагере. Это было единственное успешное восстание в подобном лагере в годы Второй мировой войны. После побега Литвиновский воевал, а в 1944 году был ранен и проходил лечение в Куйбышевском военном госпитале. В дальнейшем жил и работал в нашем городе.

Ранее в Самаре на доме, где жил Литвиновский, была установлена мемориальная доска.