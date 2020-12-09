Морозы в Самарской области сохранятся до конца недели

До конца недели в Самарской области будет холодно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области до конца недели сохранится морозная погода, сообщают в Приволжском УГМС.
По данным синоптиков, в регионе сохраняется аномально-холодная погода со слабым ветром, туманом и изморозью. Температура воздуха ниже нормы на 6 градусов, из-за холодов в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.
В ближайшие дни в Самарской области будет до -14 градусов, в ночные часы температура воздуха в некоторых районах может опуститься до – 25 градусов.
В холодную погоду рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, одеваться теплее, не курить и не пить алкогольные напитки на морозе, а также не выходить из дома натощак.