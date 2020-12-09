Новогоднюю иллюминацию в Самаре подключат к 15 декабря

Город украшают к праздникам, несмотря на отмену массовых гуляний

Новогодние украшения в Самаре смонтируют к 15 декабря, говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас по городу развешивают гирлянды, ставят елки, монтируют светящиеся фигуры. В этом году появилось несколько сотен новых фигур и украшений. Некоторые новинки установили в новом сквере на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Там появились фигуры в виде заснеженных деревьев с красными плодами. Гирляндами украсили более тысячи деревьев в городе.

Ранее сообщалось, что в городе не будут устраивать массовых гуляний, а сделают акцент на активном отдыхе. Уже начали заливать бесплатные катки. Несмотря на отмену праздников, город украшают к Новому году. «Больших массовых мероприятий проводить не планируется, но, выйдя на улицу, жители должны видеть свой город празднично украшенным. Задача стоит сделать так, чтоб не было серо и уныло, а было радостно и красиво», - сказал первый заместитель главы города Владимир Василенко.