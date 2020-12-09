Житель Тольятти не смог вызвать такси и решил угнать машину

Росгвардейцы задержали взломщика

В Тольятти росгвардейцы помогли задержать мужчину, который пытался угнать машину. Злоумышленника из окна ночью заметила местная жительница: он подошел к одной из машин, сломал зеркало и попытался проникнуть внутрь. Взволнованная горожанка тут же позвонила в полицию, информацию передали экипажу вневедомственной охраны, патрулировавшему улицы неподалеку.

Мужчину, который соответствовал описанию свидетельницы, нашли достаточно быстро. Он рассказал сотрудникам полиции, что не мог уехать домой, так как денег на такси у него не было. Поэтому он решил покататься на чужой машине.

Но судя по всему процесс выбора затянулся, ведь в соседних дворах росгвардейцы нашли также взломанные Оку и "семерку". 20-летнего любителя халявы передали полиции. Оказалось, что в своем юном возрасте он уже был суди за кражу и грабеж. Теперь ему снова предстоит предстать перед судом.