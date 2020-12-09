В больнице Середавина в Самаре искали пожар

Пожарным пришлось ехать в больницу Середавина

В Самаре пожарным подразделениям утром 9 декабря пришлось отправиться в больницу Середавина. Здесь сработала пожарная сигнализация и специалисты не медлили ни секунды - все же угроза большому количеству людей.

Вызову сразу присвоили повышенный ранг. Но уже когда пожарные прибыли на место и обследовали помещение, они выяснили, что возгорания нет и сигнализация сработала ложно.

Вызову объявили отбой. Эвакуация больных и сотрудников не понадобилась. Никто не погиб и не пострадал.